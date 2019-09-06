Киану Ривза в "Матрице" заменили Уиллом Смитом. Вот кадры, на которых именно Смит в роли Нео выбирает таблетку от Морфеуса и спасает его от агентов.

Сделал это с помощью технологии поклонник фильма Дип Фэйк, чтобы все-таки увидеть, как бы выглядел Уилл в роли спасителя человечества. Получилось очень реалистично, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Изначально роль Нео в культовой "Матрице" Смиту и предлагали, но он отказался.

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