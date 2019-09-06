Восемь человек погибли, шестеро ранены в ходе нападения боевиков радикального движения "Талибан" на правительственные блок-посты в провинции Тахар на севере Афганистана. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Как сообщил агентству представитель губернатора провинции Мохаммад Джавад Хиджри, нападение было совершено в ночь на пятницу, погибли шесть сотрудников сил безопасности Афганистана, четверо получили ранения. В результате попадания минометного снаряда в жилой дом также погибли двое мирных жителей, еще двое пострадали.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. За последнее время в Афганистане также усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство".

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