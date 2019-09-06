Эта странная история началась ещё в прошлом году, когда 64-летний житель Пенсильвании (США) преспокойно шёл по улице со своей дамой сердца.

Тут из одного из домов высунулся сосед Стивена Киршнера, с которым, видимо, отношения у нашего героя не слишком хорошо складывались. Сосед показал Стивену и его подруге средний палец, на что обиженный мужчина ответил куда более оригинальным жестом - он сложил кисть руки в подобие пистолета и сделал вид, будто застрелил оппонента, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Через некоторое время Стивен с удивлением узнал, что ему предстоит явиться в суд, ведь сосед посчитал жест с пистолетом слишком угрожающим и обратился к властям. Тяжба длилась целый год, и, как ни странно, но нашего героя и впрямь признали виновным в угрожающем поведении и нарушении общественного порядка - ему предстоит оплатить судебные издержки и выплатить 100 долларов штрафа.

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