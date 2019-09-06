https://news.day.az/world/1153749.html Видеоняня записала, как что-то невидимое тянет ребёнка за ногу, пока он спит - ВИДЕО
Видеоняня записала, как что-то невидимое тянет ребёнка за ногу, пока он спит - ВИДЕО
Очередная новость от очевидцев паранормальных явлений. Роб Мосс из Мичигана, США, в группе Ghost walkers поделился записью с видеоняни, на которой, по его словам, виден призрак, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.
"Я на 96% уверен, что мы поймали призрака на камеру. Он тянул за ногу моего почти двухлетнего сына сегодня утром, когда он спал в своей кроватке"
Видео было опубликовано ещё в конце июля, но стало вирусным лишь недавно. Оно вызвало такой бурный интерес у общественности, что о нём написали даже зарубежные СМИ.
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