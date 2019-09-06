В Индии 74-летняя женщина родила двойню и установила мировой рекорд. Об этом сообщает Daily Mail.

Жительница индийского штата Андхра-Прадешблагодаря Эрраматти Мангаямма родила благодаря экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО).

Еще 30 лет назад у женщины наступила менопауза, а детей у нее не было. Мангаямма всегда мечтала о детях, поэтому не оставила попытки забеременеть, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.

В ноябре 2018 года женщина обратилась в клинику репродуктивного здоровья. Там взялись помочь индуске, еще и решили оплатить большую часть процедур. Для процедуры ЭКО использовали успешно оплодотворенные донорские яйцеклетки.

На протяжении всей беременности Мангаямма лежала в больнице под наблюдением врачей. В четверг, 5 сентября, женщина родила двух здоровых девочек с помощью кесарева сечения.

После документального подтверждения своего возраста Мангаямма станет старейшей женщиной, которой удалось родить. Пока рекорд принадлежит испанке Марии дель Кармен Бусаде де Ларе, родившей двойню в 66 лет.

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