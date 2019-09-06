https://news.day.az/world/1153809.html В Афганистане ликвидировали самого опасного "теневого губернатора" талибов
В Афганистане ликвидировали самого опасного "теневого губернатора" талибов
Вооруженные силы Афганистана ликвидировали в результате авиаудара "самого опасного и могущественного" "теневого губернатора" радикального движения "Талибан", который отвечал за провинцию Бадахшан. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство обороны страны.
"Самый опасный и могущественный губернатор "Талибана" убит в результате авиаудара", - говорится в официальном Twitter-аккаунте ведомства.
По данным минобороны, Кари Фасихуддин был убит в пятницу вместе со своим охранником в районе Вардудж. Других подробностей операции не приводится.
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