В индийском городе Читтапур, штат Карнатака, пожилая женщина попала под поезд и осталась в живых. Видео, снятое очевидцем, опубликовал таблоид Daily Mail.

Маанибай Чаван (Maanibai Chavan) купила в аптеке лекарства и возвращалась домой через железнодорожную станцию Читтапур. Женщина пересекала пути и не заметила, что к ней приближается поезд. Недолго думая, она легла на рельсы и подождала, пока состав проедет, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

На кадрах видно, как Чаван в розовом сари лежит на железнодорожных путях, а в нескольких сантиметрах над ней проезжает грузовой поезд. Очевидцы в ужасе кричат на заднем плане.

Спустя три минуты мучительного ожидания Чаван смогла подняться на ноги и уйти. В результате произошедшего на ней остались незначительные царапины.

Начальник станции Сантош Кумара (Santosh Kumara) подчеркнул, что пересекать пути незаконно и крайне опасно для жизни. "Однако это происходит ежедневно, - возмутился мужчина. - Мы уже донесли об инциденте вышестоящему руководству".

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