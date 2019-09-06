30-летняя исполнительница кантри Кайли Рэй Харрис ехала на фестиваль в городок Таос, США, где должна была выступать. Но её жизнь трагически оборвалась, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Уроженка Техаса Кайли долго находилась в пути, колеся по Нью-Мексико. Чтобы скрасить дорогу, девушка записывала инстаграм-истории. Она рассказывала, что едет уже 12 часов, но для неё это не скучное и унылое занятие, а очень эмоциональное. Певица вспоминала своих родных, которые жили в этих местах, пишет People.

Как оказалось, все они, кроме дяди, уже мертвы, в том числе её папа. Кайли отметила, что, когда она была маленькая, они вместе с отцом тоже ездили по этим дорогам и даже попали в аварию, врезавшись в корову. Девушку настолько растрогали воспоминания, что она не смогла сдержать слёз.

"Почти все мои жившие в этих местах родные, кроме дяди, умерли. Включая папу... Не могу без слёз здесь проезжать", - отметила Кайли Рэй Харрис.

А несколькими часами позже случилось ужасное. Кайли сама попала в серьёзное ДТП с участием трёх автомобилей. Выжить ей не удалось. Также в аварии погибла 16-летняя девушка, находившаяся в одной из пострадавших машин.

Кайли Рэй Харрис - американская кантри-певица, выпустившая два альбома. Девушка вела инстаграм с 28 тыс. подписчиков, где делилась позитивными снимками, роликами с выступлениями, и практически на всех фото она очаровательно улыбалась. У исполнительницы осталась маленькая дочка.

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