Российский политик, телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов уже давно не скрывают своих чувств. До их церемонии бракосочетания осталась всего неделя, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Издание "Комсомольская правда" выяснило подробности предстоящей свадьбы. Отмечается, что приглашения уже разосланы, но в них не указаны места регистрации и банкета. Друзья Богомолова рассказали, что 13 сентября гости получат смс, в которых и будут приведены остальные подробности.

Телеведущая и театральный режиссер желают создать пышное торжество, поскольку на церемонию придут около трехсот гостей. Событие состоится в центре Москвы, на одной из крупных банкетных площадок. Также задумана развлекательная программа, подробности которой тоже пока неизвестны.

Генеральный директор концертного агентства "РУ-КОНЦЕРТ" Евгений Морозов рассказал, что в заведении, в котором состоится свадьба, очень высокий ценник на свадебный кейтеринг - порядка 40 тысяч рублей на человека. Учитывая количество приглашенных, лишь одно застолье обойдется молодоженам в 12 миллионов рублей. "Я уже не говорю про аренду помещения, которое будет полностью закрыто под эту свадьбу", - отметил Морозов.

Декорирование зала и услуги флориста могут составить около 4 миллионов рублей. В издании отмечают, что на торжество Собчак и Богомолов, вполне возможно, тратиться не будут, поскольку финансовую сторону праздника возьмут на себя их влиятельные друзья.

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