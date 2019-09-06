Новая мера по борьбе с курением призвана лишить сигареты привлекательности для курильщиков, особенно молодежи, говорится в заявлении минздрава Таиланда, которое распространялось через местные СМИ в течение месяца перед введением нового порядка продажи табачных изделий.

"Продавая сигареты, мы теперь ориентируемся только на схему размещения брендов на полках, и пока частенько приходится сначала брать пачку с полки, чтобы прочитать название бренда на ее крышке, иначе есть риск продать покупателю не то, что он просил", - сказал РИА Новости молодой продавец розничного магазина Seven Eleven в Бангкоке, назвавшийся именем Ной.