https://news.day.az/world/1153898.html В Берлине неизвестный протаранил толпу людей, много погибших
В Берлине неизвестный протаранил толпу людей, много погибших
Неизвестный наехал в пятницу вечером на автомобиле Porsche на прохожих в Берлине, находившихся на тротуаре. Погибли четыре человека, включая ребенка. Об этом, как передает ТАСС, сообщила газета Berliner Morgenpost.
Как информировала в Twitter пожарная служба Берлина, инцидент произошел в столичном районе Митте. "При этом погибли четыре человека, среди них маленький ребенок. Двое пострадали", - говорится в сообщении.
Причина ЧП пока неизвестна.
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