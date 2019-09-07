Британская веган-активистка получила множество травм после того, как разгневанные фермеры открыли огонь по её автомобилю. Об этом сообщает DailyMail, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Жительница Барселоны Мия опубликовала в Сети видео с кровью на лице и ногах. Она рассказала своим подписчикам о том, как пробралась на кроличью ферму в испанском Гурбе, район Осона, и "спасла" животных. Однако фермеры не оценили её поступок.

Фермеры выстрелили в окно автомобиля девушки, в результате чего она получила многочисленные порезы на лице и ногах.

По словам Мии, ей удалось спасти 16 жизней, однако в полиции Каталонии говорят о 14 спасённых кроликах.

В полиции также заявили, что в окно, вероятно, попала не пуля, а "тяжёлый предмет", который и разбил стекло.

Всего в спасении кроликов участвовало 15 активистов. По словам Мии, их преследовали фермеры на автомобилях.

Когда фермерам удалось их догнать, произошла драка. Как рассказала девушка, они позвонили в полицию. Полицейские сопроводили активистов в "безопасное место", но они отказались ехать домой, заявив, что всё будет в порядке.

Спустя десять минут после того, как полиция уехала, возле активистов появилась машина и фермеры стали стрелять в них через окно.

Мия рассказала, что осколки разбившегося окна машины сильно поцарапали ей лицо и ноги. Сейчас она вместе с другими активистами находится в больнице.

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