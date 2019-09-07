Даже небольшого вида паук, находящийся в непосредственной близости от человека, вызывает массу неприятных эмоций. Он также может стать причиной смерти, причём для этого ему даже необязательно кого-то кусать. Об этом сообщает DailyMail, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Как передаёт издание, 31-летний Эдвинас Гилиус из города Брадфорд, Великобритания, ехал за рулём своего автомобиля, как вдруг сверху прямо перед лицом мужчины на паутине спустился паук. Водитель пытался "отбиться" от насекомого и в этот момент стал виновником смертельного ДТП.

Из-за "встречи" с пауком Гилиус отвлёкся от управления транспортом и всего, что происходило на дороге в целом, и был поглощён исключительно своей арахнофобией, в то время как его машина выехала на тротуар и врезалась в столб светофора.

От удара столб сломался и упал на голову 58-летней Джанет Кавуд, которая в этот момент готовилась перейти оживлённую улицу и ждала зелёного сигнала, стоя у края проезжей части. Она была доставлена в больницу, где у неё было обнаружено более 36 различных повреждений, включая перелом основания черепа, а также серьёзные травмы головного мозга. Женщина скончалась спустя 13 дней.

По завершении следственных действий, которые длились почти год, Гилиус признал свою вину и был приговорён к 200 часам обязательных работ, а также был лишён права управления автомобилем на три года. Он также заплатит штраф в размере 230 фунтов стерлингов.

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