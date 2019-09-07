https://news.day.az/world/1153963.html В Иране пообещали оставить прежним доступ МАГАТЭ к ядерным объектам
В Иране пообещали оставить прежним доступ МАГАТЭ к ядерным объектам
Доступ МАГАТЭ к ядерным объектам Ирана будет прежним с третьего этапа сокращения обязательств, начавшегося 6 сентября. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.
"Мы не намерены в данный момент менять порядок контроля МАГАТЭ. Обязательства, касающиеся прозрачности (ядерной деятельности Ирана), будут прежними", - сообщил он в ходе пресс-конференции, его слова приводятся в Telegram-канале правительства страны.
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