Иран в рамках третьего шага сокращения обязательств по ядерной сделке, из которой ранее вышли США, объявил о работе с целым рядом центрифуг вне соглашения, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как заявил представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди, Иран уже задействует для обогащения урана 20 центрифуг IR-4 вместо 10, которые предусмотрены ядерной сделкой.

В ходе пресс-конференции Камальванди, чьи слова приводятся в Telegram-канале правительства, отметил, что Иран уже начал процесс газификации каскада из 20 более современных центрифуг IR-6, в планах доведение их до 30 штук.

Иран объявил о сокращении обязательств по ядерной сделке, заключенной в 2015 году, после того, как из соглашения вышли США и возобновили действие санкций против Тегерана.

Третий этап сокращения Ираном обязательств в рамках ядерной сделки начался 6 сентября.

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