https://news.day.az/world/1153980.html Польский скалолаз забрался на 23-метровую стену за 12 секунд и победил лифт - ВИДЕО
Польский скалолаз забрался на 23-метровую стену за 12 секунд и победил лифт - ВИДЕО
Польский скалолаз Марчин Дженьски забрался на 23-метровую стену за 12,12 секунды и оказался быстрее лифта. Видеозапись опубликована на YouTube-канале The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
Дженьски выиграл соревнование, покорив специально сконструированную стену высотой в шесть этажей. Он стартовал одновременно с лифтом и оказался быстрее. Поляк считается одним из самых быстрых скалолазов в мире. В 2016 году он выиграл чемпионат мира в этой дисциплине.
Скалолазание включено в программу летних Олимпийских игр 2020 года.
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