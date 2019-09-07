Первая попытка Индии осуществить мягкую посадку на Луну закончилась неудачей. Посадочный модуль миссии Chandrayaan-2 ("Чандраян-2") потерял связь с Землёй на высоте 2,1 километра над поверхностью Селены. Скорее всего, это означает, что стационарный аппарат Vikram ("Викрам") и ровер Pragyaan ("Прагьян") разбились, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Напомним, что основную научную нагрузку (и по числу приборов, и по планируемой продолжительности работы) несёт орбитальный зонд, который успешно функционирует на окололунной орбите. Однако мягкая посадка спускаемого аппарата ввела бы Индию в клуб держав, чьи миссии работали на поверхности Луны (на данный момент это только СССР, США и Китай).

Как сообщает The New York Times, первые этапы снижения прошли по плану. За 15 минут до запланированной посадки "Викрам", несущий на борту "Прагьян", находился на высоте около 32 километров и приближался к Луне со скоростью более 3200 километров в час. Затем четыре двигателя включились, чтобы замедлить зонд. По данным последней телеметрии, после торможения аппарат всё же двигался слишком быстро. Потом связь прервалась.

Вероятно, авария произошла во время "15 минут ужаса". Это финальный этап посадки, в течение которого аппарат управляется только бортовым компьютером, и нет времени исправить какую бы то ни было ошибку.

На текущий момент эксперты не готовы сказать, что произошло с "Викрамом".

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