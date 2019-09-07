https://news.day.az/world/1154076.html Столицу Канады заполонили пьяные еноты
Столицу Канады заполонили пьяные еноты
Жители пригородного района Ститсвиль на юге Оттавы стали все чаще обнаруживать енотов, находящихся в странном состоянии, напоминающем алкогольное опьянение. Об этом сообщает CBS News, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Об одном из таких случаев рассказала местная жительница Эмили Роджерс.
"Он едва мог двигаться. Волочил ноги, шатался и с трудом вставал. С ним явно было что-то не так", - рассказала женщина, обнаружившая енота на заднем дворе.
Через несколько часов она обратилась в Службу защиты животных и зверька забрали на осмотр.
Позже выяснилось, что другие жители Ститсвиля тоже видели енотов в подобном состоянии.
Профессор биологии Карлтонского университета Майкл Ранц рассказал, что одной из причин странного поведения могли стать забродившие фрукты, упавшие с деревьев. Их сок вызывал у животных состояние опьянения.
Ранц посоветовал не пытаться отрезвить енотов. По его словам, лучше всего просто дать зверьку выспаться.
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