Со дна Балтийского моря пропало подводное оборудование немецкой обсерватории Бокнис Эк, служившее для сбора научных данных о локальной экосистеме. Станцию стоимостью около 300 тысяч евро установили в декабре 2016 года в запретной для судоходства зоне у побережья Германии неподалеку от города Киль, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Пропажу оборудования заметили 21 августа, когда с него перестали поступать данные. Отправленные к станции дайверы обнаружили лишь остатки оборванного кабеля для передачи данных, передает РИА Новости.

Специалисты исключают версию о том, что оборудование унесло течение или морские животные: два блока станции каждый размером с письменный стол весили 520 и 220 килограммов. К расследованию инцидента подключилась уголовная полиция, сообщает Центр океанических исследований имени Гельмгольца GEOMAR.