"Министр обороны (Франции - ред.) Флоранс Парли объявляет о содействии французского военного отряда для оказания помощи и поддержки населению Багамских островов в рамках европейского оперативного сотрудничества", - говорится в заявлении. В минобороны отметили при этом, что в отряде будет "несколько десятков солдат, способных принять участие в операциях по оказанию помощи".