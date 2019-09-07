Пользовательница приложения для знакомств Tinder спугнула парня в переписке, предложив ему на первое свидание отведать мясную тарелку. 22-летняя Даниэлль Бетси (Danielle Betsy) из Канады опубликовала скриншот в своем Twitter-аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам жительницы Канады, она воспользовалась приложением во время поездки в Германию. Парень по имени Ян (Jan) первым написал ей. Он спросил Бетси: "А что такое мясная тарелка?" Девушка объяснила, что это тарелка, полная мяса, сыра и винограда, которую съедают с вином. На это Ян принес извинения и сказал, что "не готов к такому".

Сама девушка произошедшее описала так: "Немецкие парни странные". Позднее она добавила, что "сохранит мясную тарелку до свадьбы". Твит набрал более 3,7 тысяч ретвитов и 40 тысяч лайков.

Пользователи в комментариях удивились такой реакции парня. Многие посчитали, что в других странах такого бы не произошло. "Французские мальчики так не поступили бы", - подчеркнул georgecoskramza. Одна из юзеров посоветовала Бетси использовать другое слово - Vesperbrettle. Так в Германии называют тарелку с мясной нарезкой и сосисками.

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