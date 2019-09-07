https://news.day.az/world/1154104.html В Европарламенте предложили отменить санкции против России
В Европарламенте предложили отменить санкции против России
Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани предложил отменить санкции против России.
Политик заявил, что поддерживает позицию президента Эммануэля Макрона, который заявил о необходимости "прояснить" отношения с Россией для достижения стабильности в Европе, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Если мы продолжим курс на изоляцию России, она станет ближе к Китаю и мы останемся на обочине", - заявил Мариани в эфире радиостанции France Info.
Он подчеркнул, что первым действием на пути к нормализации отношений с Россией должна стать отмена или, как минимум, смягчение санкций.
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