Эрдоган встретится с Трампом
"Как я уже говорил несколько дней назад, в случае непринятия наших условий по созданию зоны безопасности на границе с Сирией у нас не останется другого выхода, кроме того, чтобы открыть двери в Европу для беженцев".
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил президент Турции Раджап Тейип Эрдоган, выступая на заседании Эскишехирской организации Партии справедливости и развития (AKP).
Он отметил, что США отправляют боеприпасы на грузовых автомобилях на север Сирии, для террористической организации PYD/YPG: "Этих грузовых автомобилей более 30 тысяч. С кем будет бороться террористическая организация PYD/YPG?! Единственная страна, с которой они будут воевать это Турция. Мы не можем молчать в ответ на это".
Президент Турции подчеркнул, что встретится с президентом США Дональдом Трампом в рамках 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая состоится в этом месяце.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре