"Как я уже говорил несколько дней назад, в случае непринятия наших условий по созданию зоны безопасности на границе с Сирией у нас не останется другого выхода, кроме того, чтобы открыть двери в Европу для беженцев".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил президент Турции Раджап Тейип Эрдоган, выступая на заседании Эскишехирской организации Партии справедливости и развития (AKP).

Он отметил, что США отправляют боеприпасы на грузовых автомобилях на север Сирии, для террористической организации PYD/YPG: "Этих грузовых автомобилей более 30 тысяч. С кем будет бороться террористическая организация PYD/YPG?! Единственная страна, с которой они будут воевать это Турция. Мы не можем молчать в ответ на это".

Президент Турции подчеркнул, что встретится с президентом США Дональдом Трампом в рамках 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая состоится в этом месяце.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!