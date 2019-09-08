https://news.day.az/world/1154122.html Самолет с 600 паломниками на борту совершил жесткую посадку в Нигерии
Самолет с 600 паломниками на борту совершил жесткую посадку в Нигерии
Самолет, на борту которого находились более 600 паломников, возвращавшихся из Саудовской Аравии, совершил жесткую посадку в аэропорту города Минна в Нигерии.
Об этом в субботу, 7 сентября, сообщило издание Mirror, передает Day.Az.
Лайнер Boeing 744 совершил посадку на последнем заходе в аэропорт. Его протащило вдоль взлетно-посадочной полосы несколько десятков метров.
В результате ЧП никто не пострадал, пассажиры отделалась испугом.
Отмечается, что причиной крушения могла стать техническая неисправность одного из двигателей воздушного судна.
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