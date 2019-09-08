Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Дана позитивная оценка освобождению и передаче удерживавшихся на Украине и в России лиц. Акцентирован прежде всего гуманитарный аспект этой акции, имеющей большое значение для нормализации и оздоровления двусторонних отношений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что президенты условились о дальнейших контактах.

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