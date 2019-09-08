По меньшей мере 23 внутренних авиарейса отменены в аэропорту Ханэда в воскресенье в связи с приближением сильного тайфуна "Факсай". Об этом сообщил в воскресенье телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Железнодорожная компания JR также приняла решение сократить интенсивность движения скоростных экспрессов "синкансэн" на самом загруженном маршруте между Токио и третьим по величине городом Осака. К настоящему времени отменены 50 вечерних поездов.

По прогнозам национального метеорологического бюро Японии, тропический шторм к вечеру текущего дня приблизится к центральной префектуре Сидзуока и дальше продолжит движение на северо-восток в сторону столицы. В ряде районов в этих частях страны ожидается выпадение до 300 мм осадков в течение суток.

"Факсай" стал пятнадцатым по счету тайфуном, образовавшимся в этом году в Тихом океане. Скорость ветра в его эпицентре составляет около 40 м в секунду.

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