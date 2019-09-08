Свыше 300 тысяч абонентов остались без электричества в провинции Новая Шотландия на юго-востоке Канады из-за урагана "Дориан", приблизившегося к побережью страны, сообщает канадский телеканал Global News, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает канадская радиовещательная корпорация CBC, "Дориан" ослаб до пост-тропического шторма приблизительно в 19.00 по местному времени, когда достиг портового города Галифакс.

По данным Global News, без света остались абоненты, которых снабжает электроэнергией электросеть Nova Scotia Power. Отмечается, что 14 тысяч домов и предприятий также остались без электричества в провинции Нью-Брунсвик.

Министр общественной безопасности и гражданской защиты Ральф Гудейл в Twitter сообщил, что ВС Канады окажут помощь в ликвидации последствий непогоды. "Новая Шотландия запросила помощь с ураганом Дориан, ответ правительства Канады, конечно, да. Вооруженные силы Канады мобилизуются для развертывания с целью оказания помощи в восстановлении", - написал министр.

Ураган "Дориан" обрушился 1 сентября на Багамские острова и нанес разрушительный ущерб инфраструктуре острова Абако, расположенного в северной части Багам. Международная федерация обществ Красного креста и Красного полумесяца (IFRC) сообщала, что на Багамах разрушены или повреждены 13 тысяч домов. Жертвами урагана стали 43 человека.