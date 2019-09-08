В американском городе Роузбад, штат Техас, енот на 20 часов захватил дом местного судьи Мэттью Райта (Matthew Wright). Эту историю сам мужчина рассказал на своей странице в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам судьи, енот пробрался в его дом рано утром и стал все крушить. Райт пытался поймать животное около 20 часов. "Мы зашли в тактический тупик. Мы решились на стратегическое отступление: расставили ловушки в надежде, что враг рискнет выбраться за едой", - написал он. Мужчина добавил, что зверек проигнорировал ловушку и заснул на карнизе.

В результате Райту все же удалось поймать енота и поместить в клетку. Он пообещал освободить его через 30 минут "с запретом на нелегальные проникновения".

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