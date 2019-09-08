Японская почетная императрица Митико перенесла операцию по удалению злокачественной опухоли молочной железы. Об этом сообщает телеканал NHK на своем сайте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Операция прошла в больнице при Токийском университете утром в воскресенье, 8 сентября, и длилась около четырех часов. Перед этим ее навестил супруг - почетный император Акихито. Когда императрицу выпишут, пока неизвестно.

Накануне, 7 сентября, 84-летнюю Митико доставили в больницу, где она сдала необходимые анализы. Врачи диагностировали онкологическое заболевание на ранней стадии у Митико в июле на плановой диспансеризации. До этого почетная императрица не раз жаловалась на одышку во время утренних прогулок и на резкую потерю веса.

Почетная императрица Митико получила свой титул в мае, после того как ее супруг Акихито отрекся от престола. С 1 мая в Японии началась эра имени Рэйва - бразды правления страной перешли императору Нарухито.

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