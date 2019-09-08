Японскую императрицу прооперировали
Японская почетная императрица Митико перенесла операцию по удалению злокачественной опухоли молочной железы. Об этом сообщает телеканал NHK на своем сайте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Операция прошла в больнице при Токийском университете утром в воскресенье, 8 сентября, и длилась около четырех часов. Перед этим ее навестил супруг - почетный император Акихито. Когда императрицу выпишут, пока неизвестно.
Накануне, 7 сентября, 84-летнюю Митико доставили в больницу, где она сдала необходимые анализы. Врачи диагностировали онкологическое заболевание на ранней стадии у Митико в июле на плановой диспансеризации. До этого почетная императрица не раз жаловалась на одышку во время утренних прогулок и на резкую потерю веса.
Почетная императрица Митико получила свой титул в мае, после того как ее супруг Акихито отрекся от престола. С 1 мая в Японии началась эра имени Рэйва - бразды правления страной перешли императору Нарухито.
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