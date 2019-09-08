https://news.day.az/world/1154183.html Турция и США проводят наземное патрулирование востока Сирии
Турция и США проводят наземное патрулирование востока Сирии
На северо-востоке Сирии в воскресенье началось первое совместное наземное патрулирование ВС Турции и США. Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, сообщает минобороны, передает Day.Az.
Патрулирование организовано в рамках шагов по формированию "зоны безопасности" в сирийских районах к востоку от реки Евфрат.
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