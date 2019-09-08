https://news.day.az/world/1154184.html Глава Эквадора предложил Колумбии и Перу совместно провести ЧМ по футболу в 2030 году
Глава Эквадора предложил Колумбии и Перу совместно провести ЧМ по футболу в 2030 году
Президент Эквадора Ленин Морено предложил своим коллегам в Колумбии и Перу совместно провести чемпионат мира по футболу в 2030 году. Об этом он в субботу написал в "Твиттере", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Вчера я предложил президентам [Колумбии] Ивану Дуке и [Перу] Мартину Вискарре организовать чемпионат мира по футболу в Эквадоре, Колумбии и Перу в 2030 году", - написал Морено.
Глава Эквадора добавил, что окажет поддержку "национальной футбольной федерации и ее главе Франсиско Эгасу, чтобы добиться этого".
Следующий чемпионат мира пройдет в Катаре в 2022 году. В 2026 году турнир примут Канада, Мексика и США.
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