Выпуск термоядерной бомбы В61 12-го поколения в США решено отложить на полтора года. Об этом сообщает Defence News со ссылкой на представителей Национального управления по ядерной безопасности (NNSA). Кроме того, переносятся сроки выпуска боеголовок W88, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам собеседника издания, боеприпасы должны были начать выпускать в 2020 году, однако стресс-тесты выявили дефекты - компоненты бомбы и боеголовки оказались недолговечными. Заместитель главы NNSA Чарльз Вердон отметил, что сроки задержки, возможно, удастся сократить, поскольку ведомство получило много предложений о замене необходимых деталей.

Предполагается, что задержка выпуска авиабомбы повысит стоимость программы перевооружения на 7,6 миллиона долларов. Это может помешать реализации других проектов обновления ядерного арсенала.

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