Протестующие в Гонконге в воскресенье подожгли вход F на станцию метро Central, где до этого возникли столкновения с полицией, сообщает издание South China Morning Post, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее демонстранты выстроили баррикады из металлических заграждений и картона, а позже подожгли. Внутри в вестибюле станции около турникетов находятся и полицейские, и протестующие. На некоторых опубликованных на сайте газеты фотографиях видно, что в руках одного из протестующих рогатка, на другой показана натянутая через улицу леска, чтобы якобы устроить ловушку для полицейских. Столкновения также происходят возле и внутри станции метро Адмиралтейство.

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