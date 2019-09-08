Саперы обезвредили взрывное устройство на пляже Рис в испанской провинции Кантабрия. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство Europa Press.

Устройство обнаружил на пляже один из посетителей в субботу вечером, он вызвал представителей чрезвычайных служб после того как увидел на устройстве надпись, предупреждающую об опасности.

Прибывшие силы безопасности оцепили территорию и обезвредили устройство, которое, вероятно, было выброшено на берег приливом.

Как отмечает издание Correo, объект "похоже, не являлся военным".

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