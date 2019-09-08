Парламент Грузии 98 голосами "за" выразил в воскресенье доверие новому правительству во главе с премьер-министром Георгием Гахарией. Заседание транслировалось в прямом эфире на сайте парламента, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Доверие выражено, и постановление принято. Я хочу поздравить премьер-министра и правительство Грузии с выражением доверия", - сказал спикер парламента Арчил Талаквадзе, подводя итоги голосования.

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