https://news.day.az/world/1154232.html Парламент Грузии выразил доверие новому правительству
Парламент Грузии выразил доверие новому правительству
Парламент Грузии 98 голосами "за" выразил в воскресенье доверие новому правительству во главе с премьер-министром Георгием Гахарией. Заседание транслировалось в прямом эфире на сайте парламента, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Доверие выражено, и постановление принято. Я хочу поздравить премьер-министра и правительство Грузии с выражением доверия", - сказал спикер парламента Арчил Талаквадзе, подводя итоги голосования.
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