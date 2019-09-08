https://news.day.az/world/1154235.html Тяжелое ДТП в Марокко, есть погибшие
Тяжелое ДТП в Марокко, есть погибшие
По меньшей мере девять человек погибли в результате ДТП с автобусом в провинции ар-Рашидийя на востоке Марокко, говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости заявлении местных властей, передает Day.Az.
Как сообщается в заявлении, автобус перевернулся из-за наводнений в районе Кантара Вад в провинции ар-Рашидийя.
Отмечается, что 29 пассажиров автобуса были спасены, пострадавшие были доставлены в больницу для получения необходимой медицинской помощи, в настоящее время идет поиск пропавших без вести пассажиров.
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