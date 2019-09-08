https://news.day.az/world/1154240.html В КНДР пять человек погибли из-за тайфуна "Линлин"
В КНДР пять человек погибли из-за тайфуна "Линлин"
Пять человек погибли из-за обрушившегося на КНДР тайфуна "Линлин", еще трое пострадали, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Ранее сообщалось, что три человека погибли из-за тайфуна в Южной Корее. Местные авиакомпании были вынуждены отменить 270 рейсов, из них 150 международные. Скорость ветра достигала 54 метра в секунду (195 километров в час).
Стихийное бедствие, которое в КНДР получило название "Тайфун-13", бушевало в стране с 14.00 субботы до полуночи воскресенья, отмечает ЦТАК.
"По данным Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям, пять человек погибли и трое пострадали. Трое пострадавших сейчас проходят лечение в больницах", - говорится в сообщении агентства.
Всего на территории страны более 460 домов и 15 административных зданий были полностью или частично разрушены, а некоторые затоплены. Кроме того, тайфун уничтожил или затопил 46,2 тысячи гектаров сельхозугодий.
"Активная работа по ликвидации последствий (тайфуна - ред.) осуществляется в настоящее время в пострадавших районах", - подчеркнуло агентство.
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