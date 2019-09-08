Ранее сообщалось, что три человека погибли из-за тайфуна в Южной Корее. Местные авиакомпании были вынуждены отменить 270 рейсов, из них 150 международные. Скорость ветра достигала 54 метра в секунду (195 километров в час).

Стихийное бедствие, которое в КНДР получило название "Тайфун-13", бушевало в стране с 14.00 субботы до полуночи воскресенья, отмечает ЦТАК.

"По данным Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям, пять человек погибли и трое пострадали. Трое пострадавших сейчас проходят лечение в больницах", - говорится в сообщении агентства.