Супруги из американского штата Джорджия Дэнни и Джули Хаган погибли в автокатастрофе, когда отправились отмечать 25-ю годовщину свадьбы. Об этом сообщает портал Atlanta Journal Constitution.

Хаганы отправились на открытие футбольного сезона и первую игру университета Georgia Southern против Lousiana State. Они считали свою поездку "путешествием всей жизни". Как рассказали в полиции, автомобиль Nissan Altima, за рулем которого находился Дэнни, вылетел с автомагистрали. Из-за дождя водитель потерял управление и врезался в дерево. Мужчина погиб на месте, его супруга скончалась спустя несколько часов в одном из медицинских центров.

У Дэнни и Джули остались трое детей - Мэттью, Джошуа и Мэдисон. "Это самая худшая боль, с которой я когда-либо сталкивалась, и я не могу подобрать слова, чтобы описать свои чувства. Они были моим миром, и я никогда не увижу такой любви, которой мои родители одаривали всех, с кем встречались в жизни", - написала Мэдисон на своей странице в Facebook.

В университете Georgia Southern, где учатся дети погибших, выразили готовность оказать необходимую помощь. Для помощи также были созданы несколько аккаунтов на сайтах для пожертвований, уже удалось собрать 36 тысяч долларов.

6 сентября стало известно о смерти 30-летней американской певицы Кайли Рей Харрис. Артистка попала в ДТП с участием трех машин. За два часа до своей гибели она опубликовала в социальных сетях монолог о смерти.

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