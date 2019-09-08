https://news.day.az/world/1154249.html Канадец выиграл в лотерею $3,8 млн
Канадец выиграл в лотерею $3,8 млн
Житель канадской провинции Онтарио выиграл в лотерею 5 млн канадских долларов, что равно $3,8 млн, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Где мужчина приобрел выигрышный билет не сообщается, однако известно, что в провинции также живет еще один мужчина, выигравший миллион канадских долларов.
Теперь мужчина должен предъявить выигрышный билет и забрать приз.
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