Житель канадской провинции Онтарио выиграл в лотерею 5 млн канадских долларов, что равно $3,8 млн, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Где мужчина приобрел выигрышный билет не сообщается, однако известно, что в провинции также живет еще один мужчина, выигравший миллион канадских долларов.

Теперь мужчина должен предъявить выигрышный билет и забрать приз.

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