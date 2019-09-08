Президент японской автомобильной компании Nissan Хирото Саикава намерен покинуть свой пост на фоне скандала с финансовыми махинациями. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщило агентство Kyodo.

Конкретные сроки его отставки и будущий преемник не определены. Отмечается, что Саикава таким образом хочет взять на себя ответственность за получение завышенных бонусов во время пребывания на своем посту, в чем он ранее признался.

Размер соответствующих бонусных выплат в Nissan определялся из расчета уровня стоимости акций компании - такую систему в японском автомобильном концерне ввели исходя из желания стимулировать руководство предпринимать более активные действия, направленные на развитие корпорации и увеличение ее доходов.

Японская компания Nissan продолжает оставаться в центре внимания на фоне скандала с бывшим главой франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлосом Гоном. Гон и бывший член совета директоров Nissan Грег Келли были арестованы Токийской прокуратурой 19 ноября прошлого года. Как утверждается, Гон не задекларировал должным образом размеры своего вознаграждения в 9 млрд иен (более $80 млн) в качестве председателя совета директоров Nissan с 2010 года по 2018 год. Ему предъявлена также серия других обвинений, которые арестованный не признает.

В апреле Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под залог в 500 млн иен (примерно $4,5 млн). Он должен находиться в своей токийской квартире и не имеет права встречаться даже с женой без разрешения суда.

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