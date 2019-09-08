США хотят создать в Сирии зону безопасности не для Турции, а для террористов, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Речь идет о планируемой зоне безопасности к востоку от реки Евфрат на севере Сирии. Ранее сегодня сообщалось, что военные Турции и США начали там совместное наземное патрулирование с использованием беспилотников и конвоя из шести единиц бронетехники.

Сирия осудила данное совместное патрулирование США и Турции, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости. Эрдоган же, выступая в городе Малатья, заявил, что турецкие союзники США хотят создать зону безопасности в Сирии не для Турции, а для террористической организации.

"Мы отвергаем такой подход. Мы ведем переговоры с США по зоне безопасности, однако видим, что мы с ними стремимся к разному", - сказал Эрдоган.

Месяц назад, 7 августа, военные Турции и США договорились о создании в Сирии центра совместных операций, а уже через несколько дней в турецкий город Шанлыурфа в 50 километрах от границы с Сирией прибыла первая группа американских военнослужащих, которые будут работать в этой структуре. Центр организован Турцией и США для реализации плана создания на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.

Власти Сирии выступила категорически против этого соглашения, посчитав его вопиющим покушением на суверенитет и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики, грубым нарушением принципов международного права и устава Организации Объединенных Наций.

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