https://news.day.az/world/1154257.html В Шереметьево у пассажирского самолета загорелся двигатель
В Шереметьево у пассажирского самолета загорелся двигатель
В Москве в аэропорту Шереметьево у самолета авиакомпании "Россия" загорелся двигатель при запуске.
Об этом сообщает Life, передает Day.Az.
Как отмечается, в этот момент на борту воздушного судна находились пассажиры.
Однако точное количество находившихся на борту не сообщается.
Уточняется, что при запуске один из двигателей лайнера вспыхнул и сразу заглох.
Как подчеркивается, после произошедшего экипаж и пассажиры покинули самолет, который был отбуксирован на стоянку.
Ранее сообщалось, что третий день подряд у самолета из Воронежа в Петербург возникают проблемы.
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