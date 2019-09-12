Финнеган и Максвелл - это два маленьких жителя Нью-Йорка (США), дружбе которых вполне можно позавидовать, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Мальчики всегда рады видеть друг друга, никогда не ссорятся и очень скучают, если по какой-либо причине не могут в течение нескольких дней встречаться и играть. Но когда встреча приятелей наконец происходит, то можно быть уверенными - она будет очень эмоциональной.

Как раз такую умилительную сценку и снял на видео Майкл Сиснерос, папа Максвелла. Малыши случайно встретились на улице и, бросившись навстречу друг другу, радостно обнялись. Многие зрители, посмотревшие этот видеоролик, не только назвали его очень милым и трогательным, но и признались, что маленькие друзья надолго подняли им настроение.

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