Попытки собаки спасти своих щенят из-под обрушившегося дома попали на видео. На ролик, снятый в индийском штате Раджастхан, обратило внимание издание Daily Mail.

На кадрах видно, как беспородная собака отчаянно копает землю возле фундамента дома. Сидящий рядом с ней человек убирает обломки камней, чтобы животному было легче.

Через некоторое время индиец вытаскивает маленького щенка из ямы и кладет его рядом с собакой. Она обнюхивает его, но продолжает нервничать. Затем мужчина достает второго щенка. Оба детеныша выглядят не старше нескольких недель, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Ролик снят волонтерами Animal Aid Unlimited, организации, занимающейся спасением бездомных животных. Зоозащитники признались, что не знали, что щенки выжили, но собака показала им, где нужно копать. Они утверждают, что животное "всем своим видом показывало, что нужно спешить", чтобы спасти детенышей от смерти от удушья.

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