Президент США Дональд Трамп в четверг продлил на год режим чрезвычайного положения, введенный в стране после терактов 11 сентября 2001 года, ередает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Террористическая угроза, которая привела к введению режима чрезвычайного положения 14 сентября 2001 года, сохраняется, - подчеркнул глава администрации в уведомлении Конгрессу США, распространенном пресс-службой Белого дома. - Полномочия, которые были задействованы после введения чрезвычайного положения, продолжают играть критически важную роль для возможности Вооруженных сил США выполнять свои основные задачи по противостоянию сохраняющейся угрозе терроризма на территории США и во всем мире. По этой причине я посчитал необходимым, чтобы действие чрезвычайного положения, введенного 14 сентября 2001 года в ответ на террористические атаки, продолжалось".

Режим ЧП дает президенту некоторые дополнительные юридические полномочия, которыми он может в любой момент воспользоваться.

Чрезвычайное положение было введено в США спустя три дня после того, как террористы захватили самолеты и направили их на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и на Пентагон. Еще один самолет рухнул в штате Пенсильвания. В общей сложности в результате тех терактов погибли около 3 тыс. человек. Президент Джордж Буш - младший тогда объяснил решение о необходимости ЧП "сохраняющейся непосредственной угрозой новых нападений на Соединенные Штаты".

Согласно действующему закону, режим ЧП автоматически прекращается, если президент страны в течение 90 дней после очередной трагической даты - 11 сентября - не направит в Конгресс и не распорядится опубликовать в Федеральном реестре, где собраны официальные документы американского правительства, уведомление о необходимости его продления еще на год.

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