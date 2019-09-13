Эрик Кастильо, фотограф и оператор телеканала Discovery, был убит неизвестными преступниками в городе Акапулько в штате Герреро.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило информационное агентство Quadratin.

Нападение на Кастильо произошло на парковке возле круглосуточного магазина. По данным агентства, вооруженные бандиты попытались завладеть его внедорожником.

В этом году жертвами насилия в Мексике стали уже более 10 журналистов.

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