Двухлетняя девочка случайно задушила мать, которая пыталась достать ее из салона автомобиля через окно.

Об этом Sputnik Беларусь рассказал официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что 31 августа молодая семья с ребенком приехала в гости в деревню Старое Село. По версии следствия, 21-летняя жительница Жабинки (Брестская область) Юлия Шарко, у которой в этот день был день рождения, потянулась к дочери через окно. В этот момент девочка, вероятнее всего, неосознанно нажала кнопку стеклоподъемника, механизм зажал шею женщины, и она оказалась в ловушке.

Муж белоруски обнаружил ее около 16:30 тем же днем без сознания. Он разбил стекло автомобиля и вызвал скорую помощь. Женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии и диагностировали асфиксию. Спустя неделю, 7 сентября, она скончалась.

Брестский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства происшествия.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!