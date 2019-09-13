Германия встревожена ростом потока мигрантов, которые перебираются из Турции в Грецию, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Анкара, как отмечает Bloomberg, угрожает и вовсе открыть двери, в случае если ЕС не будет больше выделять финансирование. В 2015-2016 гг. именно Турция стала тем барьером, который остановил поток мигрантов, погасив кризис в Европе, но возобновление потока, как отмечает агентство со ссылкой на одного из немецких чиновников, может вновь ударить по позициям Меркель.



Как сообщает DW, в греческих лагерях временного размещения беженцев уже наблюдается критическая перегруженность. Германия призывает Турцию репатриировать беженцев из Греции в рамках договоренностей, достигнутых ранее, а также активизировать усилия по пресечению потока незаконных мигрантов.

"Нам необходимо срочно добиться прогресса по репатриациям в Турцию, чтобы изменить стремительно ухудшающуюся ситуацию на островах", - цитирует DW парламентского статс-секретаря МВД ФРГ Стефана Майера.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в беседе с DW сообщил, что он "говорил с моим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу на этой неделе и напомнил ему, что Европейский союз выполняет свои обязательства по соглашению между ЕС и Турцией и мы предполагаем, что Турция должна делать то же самое".



За годы действия соглашения Европа (и, в частности, Германия) выделила Турции миллиарды евро. Однако по факту за годы существования сделки в турецкие лагеря для беженцев были возвращены лишь 1904 человека, а еще 24348 сирийских беженцев прибыли через Турцию в страны ЕС, где и обосновались.



При этом, по информации издания, в субботнем телефонном разговоре с Ангелой Меркель президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил, что откроет границы для сирийских беженцев.

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