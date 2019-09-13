Видеокамера, установленная на аэродроме в городе Бока-Ратон (штат Флорида, США), 11 сентября запечатлела жесткую посадку лёгкомоторного самолёта Piper PA28, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Самолёт, совершающий посадку вдоль линии забора, сбил ограждение и лишился крыльев. Работник воздушной гавани в самый последний момент успел отбежать в сторону и не пострадал.

В результате происшествия, причины которого не уточняются, пилот и пассажир одномоторного самолёта получили неопасные травмы.

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