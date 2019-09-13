https://news.day.az/world/1155698.html Сотрудник аэропорта чудом избежал столкновения с самолетом - ВИДЕО
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Сотрудник аэропорта чудом избежал столкновения с самолетом - ВИДЕО
Видеокамера, установленная на аэродроме в городе Бока-Ратон (штат Флорида, США), 11 сентября запечатлела жесткую посадку лёгкомоторного самолёта Piper PA28, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Самолёт, совершающий посадку вдоль линии забора, сбил ограждение и лишился крыльев. Работник воздушной гавани в самый последний момент успел отбежать в сторону и не пострадал.
В результате происшествия, причины которого не уточняются, пилот и пассажир одномоторного самолёта получили неопасные травмы.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре