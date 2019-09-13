В прошлый четверг, 12 сентября, жительница Хьюстона (штат Техас, США) не успела переехать через железнодорожные пути и лишилась своего автомобиля.

Видеокамера, установленная на переезде, запечатлела момент катастрофы. Локомотив снёс автомобиль со своего пути и чуть не разделил его пополам, прижав к железобетонной перегородке, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Виновнице крупномасштабной аварии, чьё имя не уточняется, повезло и, со слов полицейских, она отделалась лёгкими ранениями.

Бригада спасателей транспортировала искорёженную легковушку с путей, после чего стражи порядка приступили к расследованию инцидента.

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